Дженоа – Сампдория 1:3
Голы: Дестро, 78 – Габбьядини, 7, 67, Капуто, 49.
Андрей Шевченко провел свой пятый матч на посту главного тренера итальянского Дженоа. После четырех безголевых поединков украинец встретился с Сампдорией в дерби Генуи.
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На 7-й минуте поединка гости открыли счет благодаря голу Маноло Габбьядини. Во втором тайме Сампдория довела счет до разгромного. Сперва свои усилия приложил Франческо Капуто, а Габбьядини забил свой второй мяч.
На 78-й минуте Дженоа ответила одним голом, который стал первым в тренерской карьере Шевченко в этом клубе. Забитым мячом отметился Маттия Дестро, который как раз восстановился после травмы.
"Грифоны" были недовольны подобным счетом, поэтому начали играть активнее. Дженоа наконец начала прессинговать и действовать нестандартно.
В конце поединка команда Шевченко заставила немного понервничать гостей. Им приходилось блокировать удары и прерывать серию навесов от разъяренных "грифонов". Опасный момент создал выстрел Ванхезден, мяч прошел в сантиметрах от стойки.
Вероятно, что это были лучшие минуты в исполнении Дженоа в каденции Шевченко.
Видеообзор матча
- Матч против Сампдории стал пятым для украинца во главе Дженоа. В четырех предыдущих поединках подопечные Шевченко потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.
- Дженоа остался на 19-м месте Серии А. Самдория поднялась на 14-ю строчку.
- Во вторник, 14 декабря, "грифоны" сыграют против Салернитаны в 1/16 финала Кубка Италии.