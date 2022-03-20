Тимощук – тряпка какая-то

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев вступил в ряды территориальной обороны Киева после полномасштабного вторжения России.

Читайте также Два снаряда упали метрах в двухстах от дома, – игрок Металлиста 1925 года о побеге из Харькова

Экс-игрок рассказал, что вывез свою семью в безопасное место, но сам покидать Киев не планирует.

"Почему я должен уезжать? Я вывез своих детей, а сам остался. Каждый мужчина должен защищать свою страну. Я хочу, чтобы здесь был мир, чтобы здесь жили мои дети. Я в Киеве живу 23 года, 23 года живу в Украине и считаю себя украинцем", – сказал Алиев.

Он рассказал, что Тимощуку не писал и не собирается этого делать.

Он показал, какой он "патриот". Тряпка какая-то. Когда пришло горе в Украине. Никто не говорит ему брать автомат и воевать, но хотя бы просто выразить поддержку ребятам, которые на передовой, борющиеся за нашу страну,

– заявил бывший игрок.

Тимощук не прокомментировал полномасштабное вторжение России, он продолжает работать у оккупантов. Поэтому УАФ лишила его рекорда и всех наград.