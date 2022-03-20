Тимощук – ганчірка якась

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв вступив до лав територіальної оборони Києва після повномасштабного вторгнення Росії.

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Ексгравець розповів, що вивіз свою родину у безпечне місце, проте сам залишати Київ не планує.

"Чому я мав виїжджати? Я вивіз своїх дітей, а сам залишився. Кожен чоловік має захищати свою країну. Я хочу, щоб тут був мир, щоб тут мешкали мої діти. Я у Києві живу 23 роки, 23 роки живу в Україні та вважаю себе українцем", – сказав Алієв.

Він розповів, що Тимощуку не писав та не збирається цього робити.

Він показав, який він "патріот". Ганчірка якась. Коли прийшло горе в Україну. Ніхто не каже йому брати автомат і воювати, але хоча б просто висловити підтримку хлопцям, які на передовій, котрі борються за нашу країну,

– заявив колишній гравець.

Тимощук не прокоментував повномасштабне вторгнення Росії, він і далі продовжує працювати в окупантів. Через це УАФ позбавила його рекорду та всіх нагород.