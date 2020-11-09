Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі оцінив другий бій Олександра Усика в суперважкій вазі. Усик 31 жовтня одноголосним рішенням суддів переміг Дерека Чісору.

Ніхто не тремтить від Усика

Тайсона Ф'юрі не вразив виступ Олександра Усика, інформує talkSport. Ф'юрі стверджує, що Усик не виправдав очікувань.

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Чи побачили ми найкращого Усика в його кар'єрі? Я не впевнений. Чи побачили ми найкращого Усика в супертяжах? Не знаю. Але з цього бою можу сказати, що ніхто з 15 кращих важкоатлетів не тремтить від Усика. Всі запитують: "І це те, через що був весь галас?",

– сказав Тайсон.

Тайсон вважає, що Дерек Чісора, ймовірно, найменший зі всіх представників суперважкої ваги. Британець не поділяє цілі багатьох боксерів, які приходять у хевівейт через гонорари.

"Це вже не важка вага. Я розумію, що багато процвітаючих боксерів хочуть піднятися у супертяжі, щоб отримувати великі гроші. Всі вони хочуть відкусити шматок пирога, але вагові категорії придумані не просто так", – зазначив Тайсон.

На завершення Ф'юрі сказав, що поважає Усика як боксера першої важкої ваги, однак хевівейт – інший рівень.

Після його останнього бою я щиро думаю, що він кращий, ніж був у бою. Я високо оцінюю Усика як майстра техніки у важкій вазі. Але в суперважкій вазі він мене не вразив,

– підсумував Ф'юрі.

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