Никто денег в глаза не видел, – известный комментатор "наехал" на Гутцайта и Бубку

Спортивный комментатор Виталий Волочай прокомментировал деятельность министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта и президента НОК Сергея Бубки во время войны. Он подверг критике обоих чиновников.

По словам журналиста, никто не знает, чем занимается Сергей Бубка во время войны. Он вспомнил историю по ЧМ по легкой атлетике.

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Волочай: Деньги идут вообще непонятно на что

На ЧМ по легкой атлетике в Юджине он появился на первый день турнира, не подошел к нашей сборной, не поздоровался ни с нашим спортсменом, он появился на пиру в компании двух охранников и на следующий день скрылся. С тех пор никто не знает, где он, не знает, чем он занимается,

– сказал комментатор.

Волочай подчеркнул, что никто не знает о позиции Бубки. Также он подчеркнул, что средства на украинский спорт выделяются, однако они тратятся на что-то другое.

"У нас спорт сейчас замыкается и везде звучит фраза: "Война, какой спорт". Что значит война, какой спорт? Деньги все равно выделяются, бюджет есть и выделяется дальше. Я начинаю ковыряться в бюджете, там просто какой-то трэш. Деньги идут вообще непонятно на что", – заявил Виталий.

"Гутцайт, который вместо того, чтобы объединять, разъединяет на этот момент"

Журналист также "набросился" на Вадима Гутцайта и заверил, что он причастен к хищению средств.

"От себя скажу, что я туда еще не очень углубился. Но в интервью я спросил у нескольких руководителей федераций и топовых спортсменов имя проблемы – очень многие сказали, что это министр спорта Вадим Гутцайт, который вместо того, чтобы , разъединяет на этот момент.

У них к нему претензии, у него – к ним. Никто не знает, где этот самый клей, который должен склеивать под названием НОК Украины под руководством Бубки, который получил 7,5 миллиона долларов поддержки от МОК для спортсменов – никто тех денег в глаза не видел, никто не знает, как это работает и кому эти деньги ушли", – добавил Волочай.