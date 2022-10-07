По словам журналиста, никто не знает, чем занимается Сергей Бубка во время войны. Он вспомнил историю по ЧМ по легкой атлетике.

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Волочай: Деньги идут вообще непонятно на что

На ЧМ по легкой атлетике в Юджине он появился на первый день турнира, не подошел к нашей сборной, не поздоровался ни с нашим спортсменом, он появился на пиру в компании двух охранников и на следующий день скрылся. С тех пор никто не знает, где он, не знает, чем он занимается,

– сказал комментатор.

Волочай подчеркнул, что никто не знает о позиции Бубки. Также он подчеркнул, что средства на украинский спорт выделяются, однако они тратятся на что-то другое.

"У нас спорт сейчас замыкается и везде звучит фраза: "Война, какой спорт". Что значит война, какой спорт? Деньги все равно выделяются, бюджет есть и выделяется дальше. Я начинаю ковыряться в бюджете, там просто какой-то трэш. Деньги идут вообще непонятно на что", – заявил Виталий.

"Гутцайт, который вместо того, чтобы объединять, разъединяет на этот момент"

Журналист также "набросился" на Вадима Гутцайта и заверил, что он причастен к хищению средств.

"От себя скажу, что я туда еще не очень углубился. Но в интервью я спросил у нескольких руководителей федераций и топовых спортсменов имя проблемы – очень многие сказали, что это министр спорта Вадим Гутцайт, который вместо того, чтобы , разъединяет на этот момент.

У них к нему претензии, у него – к ним. Никто не знает, где этот самый клей, который должен склеивать под названием НОК Украины под руководством Бубки, который получил 7,5 миллиона долларов поддержки от МОК для спортсменов – никто тех денег в глаза не видел, никто не знает, как это работает и кому эти деньги ушли", – добавил Волочай.