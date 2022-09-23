17 декабря 2020 года на россию был наложен бан Спортивный арбитражным судом в Лозанне сроком на два года из-за вмешательства российских властей в попытке скрыть допинг своих спортсменов. После этого российские спортсмены не могли выступать под своим флагом, гимном и официальным названием на международных турнирах. Однако российские команды пытались обходить этот запрет, правда избавившись от всех своих атрибутов.

Читайте также Первые 3 дня не спала, не ела, – интервью с Харлан о разлуке с родителями, войне и Зеленском

Но после 24 февраля 2022 года российский спорт оказался в еще большей изоляции, когда россия начала войну против Украины. Так что и на международных стартах россиян стало меньше. Если их туда еще не допускали.

Однако на спортивной составляющей соревнований это мало отразилось. Это подтвердила и украинская легкоатлетка Анна Рыжикова, специализирующаяся в беге на 400 метрах с барьерами и в эстафете 4х400 метров. Об этом она рассказала в интервью сайту 24 канала.

Подробнее Хочу, чтобы Россию закрыли "железной" стеной, – интервью с Рыжиковой о войне и спортивных санкциях

"Мои друзья из Европы, Америки не заметили их отсутствия, по ним действительно никто не унывает. Если они говорят, что потерялся интерес к соревнованиям из-за их отсутствия, то это не так. Этот интерес вырос, есть на кого смотреть, новые звезды. Никто даже не заметил, что их нет. Ну это только, что мария ласицкене на слуху, потому что она нашей Ярославе Магучих составляла конкуренцию. Но о других вообще не упоминалось. Сейчас это плохой тон – вспоминать о россиянах. Ты выставишь себя невежливым. Все поддерживают Украину, все против войны, все понимают, что происходит. Но другая сторона "конфликта" не понимает. Все единогласно согласны с тем, что нужно продолжать этот бан, пока ситуация не изменится", – рассказала Анна Рыжикова.

Легкоатлетка рассказала, что по всему миру увидели, что никто из россиян не выступили против войны. Напротив, они активно поддерживают своего кровавого диктатора владимира путина. Еще и при этом пытаются выдавать себя за жертв из-за наложенных санкций.

Поэтому, по словам Рыжиковой, отстранение россиян должно продолжаться и дальше.

"Это должно продолжаться не только пока идет война, но и пока они не выплатят все репарации. Они должны понять свою вину. Я не знаю, как дальше строить какие-то отношения. Я хочу, чтобы россию закрыли "железной" стеной и никого из россиян не выпускали, пока они не изменятся", – рассказала Анна Рыжикова.