17 грудня 2020 року на росію був накладений бан Спортивний арбітражним судом в Лозанні терміном на два роки через втручання російської влади у намаганні приховати допінг своїх спортсменів. Після цього російські спортсмени не могли виступати під своїх прапором, гімном та офіційною назвою на міжнародних турнірах. Однак російські команди намагалися обходити цю заборону, правда позбувшись всіх своїх атрибутів.

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Але після 24 лютого 2022 року російський спорт опинився в ще більшій ізоляції, коли росія розпочала війну проти України. Тож і на міжнародних стартах росіян стало менше. Якщо їх туди ще допускали.

Однак на спортивній складовій змагань це мало як позначилося. Це підтвердила й українська легкоатлетка Анна Рижикова, яка спеціалізується в бігу на 400 метрів з бар'єрами та в естафеті 4х400 метрів. Про це вона розповіла в інтерв'ю сайту 24 каналу.

Детальніше Хочу, щоб росію закрили "залізною" стіною, – інтерв'ю з Рижиковою про війну та спортивні санкції

"Мої друзі з Європи, Америки не помітили їхньої відсутності, за ними дійсно ніхто не сумує. Якщо вони кажуть, що втратилась цікавість до змагань через їхню відсутність, то це не так. Цей інтерес виріс, є на кого дивитися, є нові зірки. Ніхто навіть не помітив, що їх нема. Ну це тільки, що марія ласіцкене на слуху, тому що вона нашій Ярославі Магучіх складала конкуренцію. Але про інших взагалі не згадували. Зараз це поганий тон – згадувати про росіян. Ти виставиш себе нечемним. Всі підтримують Україну, всі проти війни, всі розуміють, що відбувається. Але інша сторона "конфлікту" не розуміє. Всі одноголосно згодні з тим, що потрібно продовжувати цей бан, поки не зміниться ситуація", – розповіла Анна Рижикова.

Легкоатлетка розповіла, що у всьому світі побачили, що ніхто з росіян не виступили проти війни. Навпаки, вони активно підтримують свого кривавого диктатора владіміра путіна. Ще й при цьому намагаються видавати себе за жертв через накладені санкції.

Тож, за словами Рижикової, відсторонення росіян повинно тривати й далі.

"Це має продовжуватися не лише поки триває війна, а й доки вони не виплатять всі репарації. Вони мають зрозуміти свою провину. Я не знаю, як далі будувати якісь відносини. Я хочу, щоб росію закрили "залізною" стіною і нікого з росіян не випускали, поки вони не зміняться", – розповіла Анна Рижикова.