Николайчик принесла Украине вторую медаль на Паралимпиаде по дзюдо

27 августа 2021 , 13:04
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Источник:

24 канал

Наталья Николайчик принесла Украине вторую медаль на Паралимпиаде по дзюдо. Еще одна "бронза" добавилась в копилку нашей команды.

Вторая "бронза" наших дзюдоисток

Наталья Николайчик дошла до бронзового финала в Токио. Опытная 34-летняя дзюдоистка встретилась с немкой Рамоной Бруссиг.

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Украинка была сильнее и вырвала медаль у соперницы в весовой категории до 52 килограммов среди спортсменов с нарушением зрения.

Отметим, что для Николайчик эта награда стала уже второй в карьере. На Паралимпиаде-2012 в Лондоне наша землячка завоевала "бронзу".

  • Наталья представляет отделение дзюдо Ровненского регионального центра "Инваспорт". Ее бронзовая награда стала второй для Украины в Токио.
  • Ранее первую медаль в дзюдо завоевала Юлия Иваницкая, которая выступает в весе 48 килограммов в классе с нарушением зрения. Ее соперницей в бронзовой схватке стала неуступчивая японка Сидзука Хангай. Украинка с минимальным счетом 0:1 вырвала медаль у соперницы.
  • Теперь в активе нашей страны 17 наград и 10 место в общем медальном зачете.
Автор: Софія Кулай