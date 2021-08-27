Николайчик принесла Украине вторую медаль на Паралимпиаде по дзюдо
27 августа 2021 , 13:04Читати новину українською
Источник:24 канал
Наталья Николайчик принесла Украине вторую медаль на Паралимпиаде по дзюдо. Еще одна "бронза" добавилась в копилку нашей команды.
Вторая "бронза" наших дзюдоисток
Наталья Николайчик дошла до бронзового финала в Токио. Опытная 34-летняя дзюдоистка встретилась с немкой Рамоной Бруссиг.
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Украинка была сильнее и вырвала медаль у соперницы в весовой категории до 52 килограммов среди спортсменов с нарушением зрения.
Отметим, что для Николайчик эта награда стала уже второй в карьере. На Паралимпиаде-2012 в Лондоне наша землячка завоевала "бронзу".
- Наталья представляет отделение дзюдо Ровненского регионального центра "Инваспорт". Ее бронзовая награда стала второй для Украины в Токио.
- Ранее первую медаль в дзюдо завоевала Юлия Иваницкая, которая выступает в весе 48 килограммов в классе с нарушением зрения. Ее соперницей в бронзовой схватке стала неуступчивая японка Сидзука Хангай. Украинка с минимальным счетом 0:1 вырвала медаль у соперницы.
- Теперь в активе нашей страны 17 наград и 10 место в общем медальном зачете.