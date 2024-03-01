Кривавий путінський режим жорстко розправився із залишками російської опозиції. У тюрмі за загадкових обставинах помер Алєксєй Навальний. Зазнають переслідувань усі прихильники опозиційного політика, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Путін переслідує опозиційних спортсменів

Ще 17 лютого дворазового чемпіона Росії з лижних гонок Ніколая Зімірєва затримали за покладання квітів до меморіалу жертвам політичних репресій. Це відбулося на другий день після смерті Навального.

Наступного разу Зімірєва викликали до відділку поліції 22 лютого, щоб він дав пояснення з приводу покладання квітів. Силовики знайшли на сторінці Зімірєва в соціальній мережі фотографію з мітингу в Тбілісі поблизу посольства Росії. На світлині вони побачили біло-синьо-білий прапор – символ антивоєнного руху. Цього виявилося достатньо, щоб звинуватити спортсмена в екстремізмі.

Зімірєв на акції у Тбілісі / фото із соцмереж спортсмена

Після цього ексчемпіон Росії перестав виходити на зв'язок. Зімірєву виписали 15 діб арешту. Сам спортсмен свою провину не визнав.

Що відомо про Ніколая Зімірєва