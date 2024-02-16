Днем 16 февраля стало известно о смерти российского "оппозиционного" политика Алексея Навального. Медиаресурсы страны-агрессора сообщают, что причиной смерти стал тромб.
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Впрочем, даже смерть известного политика ничего не изменит в сознании российского народа. Надеяться на какое-то сопротивление кровавому диктатору, который уничтожает своих политических оппонентов, излишне. Этого не понял и сам Навальный, который надеялся изменить режим расследованиями о коррупции.
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который защищает Родину на фронте, прокомментировал смерть "оппозиционера".
"Я бы написал это на ка***ском, но ну их в баню..
Ну как вы там очень обеспокоенные соседи? Вся ваша жизнь – это движение в направлении стойла и смерти в СИЗО, наслаждайтесь", – написал Стаховский.
Стаховский отреагировал на смерть Навального / скриншот из инстаграма
Позиция Навального относительно Украины
- Напомним, что в 2014 году Навальный высказался об аннексии Крыма следующими словами: "Крым – это что, бутерброд с колбасой, что ли? Его туда-сюда возвращать". Тем самым согласившись с незаконными действиями России.
- 24 февраля 2022 года политик резко осудил вторжение российских войск в Украину. Он изменил свою позицию по Крыму и заявил, что Россия должна признать границы 1991 года.
- Отец Навального был родом из Киевской области. Во время резни в Буче погиб один из родственников политика.