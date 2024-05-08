Среди принятых решений КДК УАФ – наложение штрафов на клубы УПЛ. Среди них Заря, Динамо, Шахтер, Днепр-1, Черноморец и ЛНЗ.

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Какова причина наложения штрафов на футбольные клубы

КДК УАФ принял решение о взимании денежных взносов со следующих клубов:

ФК Заря (Луганск) должен уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 тысяч грн за грубые, неправомерные действия болельщиков, нарушающих общепринятые правила поведения на стадионе во время матча 10-го тура УПЛ с ФК Шахтер (Донецк) 18 апреля 2024 года.

ФК Черноморец (Одесса) оплатить обязательный штраф в размере 50 тысяч грн. за грубые, некорректные высказывания официальных лиц клуба в адрес арбитров во время матча 25-го тура УПЛ с ФК Кривбасс (Кривой Рог) 20 апреля 2024 года.

ФК Шахтер (Донецк) должен уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 тысяч грн за неявку тренера и лица, ответственного за действия юных футболистов во время матча, на предматчевое совещание во время матча 25-го тура чемпионата Украины с ФК Заря (Луганск) 22 апреля 2024 года.

ФК Шахтер (Донецк) также должен уплатить обязательный штраф в размере 20 тысяч грн за неявку руководителя службы безопасности команды (офицера безопасности клуба) на предматчевое совещание во время матча 26-го тура УПЛ против ЛНЗ (Черкассы) 27 апреля 2024 года.

ФК ЛНЗ (Черкассы) должен уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 тысяч грн за демонстрацию баннера и других носителей дискриминационного характера во время матча 26-го тура УПЛ против ФК Шахтер (Донецк) 27 апреля 2024 года.

СК Днепр-1 (Днепр) должен уплатить обязательный штраф в размере 50 тысяч грн за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения во время матча 26-го тура Vbet Лиги-2023/2024 против ФК Динамо (Киев) 27 апреля 2024 года.

ФК "Динамо" (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 35 тысяч грн за несоблюдение требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения во время матча 26-го тура УПЛ против СК Днепр-1 (Днепр) 27 апреля 2024 года.

Напомним. Минспорта предоставило некоторым клубам УПЛ и спортивным предприятиям статус "критически важных для экономики государства и жизнедеятельности его населения". В частности они получили бронь от мобилизации.

Следующий, 28-й тур УПЛ стартует 11 мая. Перед этим еще состоится перенесенный матч 15-го тура Колос – Заря 9 мая.