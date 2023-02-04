"Дети были счастливы, что увидели меня": украинца в Англии перепутали с португальской звездой

Украинские футболисты уже не в первый раз становятся жертвами спутываний с иностранными звездными игроками. Сначала Зинченко называли сыном Де Брюйне, теперь под раздачу попал эксигровец Движения.

Молодого нападающего Николая Кухаревича в Англии спутали с Рубеном Диашем. Украинский футболист не захотел портить радостным детям счастливый момент.

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Николай Кухаревич возобновляется от травмы. Украинский нападающий выполняет реабилитационную работу на базе Манчестер Сити, где и произошла забавная история.

Я пришел тренироваться с тренером на одно из полей базы, был в экипировке Манчестер Сити. В это время дети, которые занимались где-то рядом, проходили и подумали, что я – Рубен Диаш. Они стояли и кричали: "Диаш, это Рубен Диаш" и были очень счастливы. Я помахал им в ответ. Они, наверное, еще ждали, пока я подойду к ним и сфотографируюсь. Но я не хотел их огорчать тем, что я не Рубен Диаш, – рассказал Кухаревич.

Карьера Николая Кухаревича