"Дети были счастливы, что увидели меня": украинца в Англии перепутали с португальской звездой
Источник:FanDay
Украинские футболисты уже не в первый раз становятся жертвами спутываний с иностранными звездными игроками. Сначала Зинченко называли сыном Де Брюйне, теперь под раздачу попал эксигровец Движения.
Молодого нападающего Николая Кухаревича в Англии спутали с Рубеном Диашем. Украинский футболист не захотел портить радостным детям счастливый момент.
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Николай Кухаревич возобновляется от травмы. Украинский нападающий выполняет реабилитационную работу на базе Манчестер Сити, где и произошла забавная история.
Я пришел тренироваться с тренером на одно из полей базы, был в экипировке Манчестер Сити. В это время дети, которые занимались где-то рядом, проходили и подумали, что я – Рубен Диаш. Они стояли и кричали: "Диаш, это Рубен Диаш" и были очень счастливы. Я помахал им в ответ. Они, наверное, еще ждали, пока я подойду к ним и сфотографируюсь. Но я не хотел их огорчать тем, что я не Рубен Диаш, – рассказал Кухаревич.
Карьера Николая Кухаревича
- Свой путь нападающий начал в Волыни, где играл за юниорскую команду. Впоследствии форвард перебрался во львовское Движение, открывшее ему путь в европейский футбол.
- За "желто-черных" Кухаревич провел поединки и забил 4 гола. Один из них выглядел просто шедеврально.
- Игрок перебрался в состояние французского Труа, которому до сих пор и не принадлежит.
- Из Тура игрок сначала уехал в аренду в бельгийский Ауд-Геверле, а теперь играет в шотландском Хиберниане, за который забил три мяча.