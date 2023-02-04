Молодого нападника Миколу Кухаревича у Англії сплутали з Рубеном Діашом. Український футболіст не захотів псувати радісним дітям щасливий момент.
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Микола Кухаревич наразі відновлюється від травми. Український нападник виконує реабілітаційну роботу на базі Манчестер Сіті, де й відбулась кумедна історія.
Я прийшов тренуватися з тренером на одне з полів бази, був в екіпіровці Манчестер Сіті. У цей час діти, які займалися десь поруч, проходили і подумали, що я – Рубен Діаш. Вони стояли і кричали: "Діаш, це Рубен Діаш" і були дуже щасливі. Я помахав їм у відповідь. Вони, напевно, ще чекали, поки я підійду до них і сфотографуюся. Але я не хотів їх засмучувати тим, що я не Рубен Діаш, – розповів Кухаревич.
Кар'єра Миколи Кухаревича
- Свій шлях нападник розпочав у Волині, де грав за юніорську команду. Згодом форвард перебрався у львівський Рух, який відкрив йому шлях у європейський футбол.
- За "жовто-чорних" Кухаревич провів поєдинки та забив 4 гола. Один з них виглядав просто шедеврально.
- Гравець перебрався у стан французького Труа, якому до цього часу й належить.
- З Тура гравець спочатку поїхав в оренду до бельгійського Ауд-Геверле, а тепер грає у шотландському Хіберніані, за який забив три м'ячі.