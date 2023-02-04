Мартин Дубравка, на правах аренды выступавший за Манчестер Юнайтед, сможет получить золотую медаль турнира только в том случае, если его текущая команда уступит в финале. Вратарь числится в рядах Ньюкасла.

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Золото или команда?

Мартин Дубравка за "сорок" в матчах Кубка английской лиги не выступает. Все потому, что в первой половине сезона словацкий голкипер провел два матча в рамках этого турнира в футболке Манчестер Юнайтед.

Заявить на Кубок английской лиги Дубраку Ньюкасл нет возможности, поэтому голкипер именно в этом турнире числится в рядах манкунианцев, хотя и уже вернулся из аренды в свой родной Ньюкасл. Поэтому если Дубравка хочет получить золотую медаль Кубка английской лиги, ему стоит в финале болеть за "красных дьяволов", а не свою текущую команду.

Карьера Мартина Дубравки