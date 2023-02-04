Мартин Дубравка, на правах аренды выступавший за Манчестер Юнайтед, сможет получить золотую медаль турнира только в том случае, если его текущая команда уступит в финале. Вратарь числится в рядах Ньюкасла.
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Золото или команда?
Мартин Дубравка за "сорок" в матчах Кубка английской лиги не выступает. Все потому, что в первой половине сезона словацкий голкипер провел два матча в рамках этого турнира в футболке Манчестер Юнайтед.
Заявить на Кубок английской лиги Дубраку Ньюкасл нет возможности, поэтому голкипер именно в этом турнире числится в рядах манкунианцев, хотя и уже вернулся из аренды в свой родной Ньюкасл. Поэтому если Дубравка хочет получить золотую медаль Кубка английской лиги, ему стоит в финале болеть за "красных дьяволов", а не свою текущую команду.
Карьера Мартина Дубравки
- 34-летний голкипер только в 2019 году перебрался в Англию. Перед этим голкипер с 2009 года выступал за Жилину (Словакия), затем за Эсбьерг (Дания), затем в Словане и Спарте (обе из Чехии).
- Первоначально игрок перешел в состояние "сорок" на правах аренды. Но потом и на постоянной основе перебрался в Ньюкасл за 4 миллиона евро. За английский коллектив Дубравка провел 107 матчей и пропустил 141 гол.
- Наград в активе словацкого вратаря немного. Дубравка дважды стала чемпионом Словакии и однажды обладателем Кубка Словакии.