Сборная Украины по биатлону открыла женской эстафетой пятый этап Кубка мира. Команда Николая Зоца показала лучший результат за два года: заняла пятое место, опередив на последнем этапе команду Италии

Читайте также "Псевдотренеры уничтожают здоровых спортсменов": Белосюк – о своем состоянии здоровья

Зоц доволен выступлением в стартовой гонке этапа в Рупольдинге

После завершения гонки старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц оценил выступление команды в эстафете Рупольдинга. Он назвал место, которое заняла команда в Рупольдинге "завышенным", учитывая ее текущее состояние.

"Ничего особенного не произошло – двигаемся понемногу на пути создания женской команды. Как я говорил, где-то будет лучше, где-то будет хуже. Но главное, что потихоньку женская команда создается, и это в первую очередь радует".

На сегодняшний день, буду честным, это для нас, наверное, немного завышенное место. Но это биатлон – хватает команд, которые достойны этого места", – сказал Зоц.

Важно. Пятое место – лучший результат Украины в женских эстафетах с декабря 2021, когда украинки также финишировали пятыми в австрийском Хохфильцене. Из этого состава у Украины остались Ирина Петренко и Юлия Джима.