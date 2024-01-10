Украинская биатлонистка Елена Билосюк 9 января отметила 37-й день рождения. Спортсменка, имеющая проблемы с коленями, обратилась к болельщикам.

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Елене Билосюк исполнилось 37 лет

"У каждого свой путь. И каждый выбор оставляет свой отпечаток в жизни человека. Так и моя карьера навсегда оставила отпечаток на моем здоровье. Я сожалею только о тех отдельных псевдотренерах, которые уничтожают здоровых спортсменов. За все остальное – я благодарна . Карьера, опыт, достижения, сотни невероятных людей вокруг", – написала Билосюк.

Также капитан женской сборной Украины поблагодарила фанов и хейтеров за поддержку.

Поэтому в свой (так интересный) день рождения хочу поблагодарить каждого, кто любит – вы меня вдохновляете, и каждого, кто ненавидит – вы делаете меня сильнее. Мира всем нам. И Победы над главным врагом", – добавила Билосюк.

Важно. В этом сезоне Елена Билосюк не провела в этом сезоне ни одной гонки из-за проблем с коленями.

Последний международный старт Елены Билосюк датирован 18 марта 2023 года. Тогда на этапе Кубка мира в Голменколлене она заняла 57-е место в спринте.