Збірна України з біатлону відкрила жіночою естафетою п'ятий етап Кубка світу. Команда Миколи Зоца показала найкращий результат за два роки: посіла п'яте місце, випередивши на останньому етапі команду Італії.

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Зоц задоволений виступом у стартовій гонці етапу у Рупольдингу

Після завершення гонки старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц оцінив виступ команди в естафеті Рупольдинга. Він назвав місце, яке посіла команда у Рупольдингу, "завищеним", враховуючи її поточний стан.

"Нічого особливого не сталося – рухаємося потроху на шляху створення жіночої команди. Як я казав, десь буде краще, десь буде гірше. Але головне, що потихеньку жіноча команда створюється, і це насамперед тішить.

На сьогодні, буду чесним, це для нас, напевне, трошки завищене місце. Але це біатлон – вистачає команд, які достойні на це місце", – сказав Зоц.

Важливо. П'яте місце – найкращий результат України у жіночих естафетах з грудня 2021 року, коли українки також фінішували п'ятими в австрійському Гохфільцені. З того складу в України залишилися Ірина Петренко та Юлія Джима.