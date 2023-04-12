Старые новые лица: Николай Зоц – старший тренер женской сборной Украины по биатлону

Старшим тренером женской сборной Украины стал Николай Зоц. Ему будут помогать Игорь Ященко, Олег Меркушин, Алексей Петренко и Сергей Зоц.

Читайте также Солидарные с Украиной: IBU не рассматривает возвращение россиян и белорусов в соревнования

Не кардинальные изменения в украинской сборной

Александр Кравченко, руководивший женской командой в сезоне-2022/2023, переведен на должность наставника мужской команды Б.

Также на пресс-конференции в Киеве глава Федерации биатлона Украины Иван Крулько объявил составы команд на следующий сезон-2023/2024.

Хотя еще раньше было известно, что в женской команде сменится тренерский штаб. А все из-за неудачных выступлений украинок в течение сезона. Украина не завоевала ни одной медали на этапах Кубка мира.

Кто будет представлять Украину в следующем сезоне

В состав женской команды вошли 12 биатлонисток: Анастасия и Александра Меркушини, Дарья Блашко, Любовь Кипьяченкова, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Ирина Петренко, Дарья Чалик, Юлия и Елена Огородные, а также Ксения Приходько, Оксана Коваленко.

Среди этой когорты мы не видим ни одной из четырех олимпийских чемпионок. Юлия Джима и Елена Белосюк будут тренироваться отдельно от команды. Отметим, что Джима будет готовиться к новому сезону с мужской командой "А" Украины, но по методике Уроша Велепа, с которым раньше работала вся женская украинская сборная.

Сестры Семеренко даже не вошли ни в одну из команд А и Б для подготовки к следующему сезону 2023/2024.

Обратите внимание! В прошлом сезоне лучшей среди украинок как раз стала Джима. Юлия по итогам сезона заняла лишь 33 место в общем зачете, в котором победила француженка Жюлья Симон.