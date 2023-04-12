Старые новые лица: Николай Зоц – старший тренер женской сборной Украины по биатлону

12 апреля 2023, 15:11
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Украинский биатлон

В среду, 12 апреля, в столице Украины прошла пресс-конференция президента Федерации биатлона Украины Ивана Крулько. Стало известно, кто будет готовить женскую команду к следующему биатлонному сезону-2023/2024.

Старшим тренером женской сборной Украины стал Николай Зоц. Ему будут помогать Игорь Ященко, Олег Меркушин, Алексей Петренко и Сергей Зоц.

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Автор: Софія Кулай