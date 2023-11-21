Тренер женской сборной Украины Николай Зоц отметил, что на первом этапе Кубка IBU в Контиолахте олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Билосюк будет делиться опытом с младшими спортсменками. В целом в Финляндию Украина отправится в составе пяти биатлонисток.

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Зоц: Билосюк будет помогать юниоркам своим опытом

"На сегодняшний день должны понимать, что у нас едет молодая команда на Кубок IBU. На первый этап юниорки Ксения Приходько, Александра Меркушина, Елена Городная и Юлия Городная. Четыре юниорки и Елена Билосюк своим опытом будет помогать", – сказал Зоц.

Относительно перспектив Билосюк тренер добавил, что они будут зависеть непосредственно от выступлений на уровне Кубка IBU. И отметил, что готов включить биатлонистку в гонки Кубка мира уже на следующем этапе в Хохфильцене в случае, если она покажет "достойное выступление" в Контиолахти.

"Перспективы Билосюк? Каждый старт, как вот сейчас, в Контиолахти – как будет достойное выступление, сможем увидеть её на Кубке мира", – добавил тренер.

Первый этап Кубка IBU состоится с 30 ноября по 3 декабря. В программе этапа – спринты, индивидуальные гонки и смешанные эстафеты.