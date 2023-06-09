В патриотическом стиле: хавбек Динамо и сборной Украины сделал новую татуировку
Украинский полузащитник Николай Шапаренко обожает делать татуировки. Теперь на теле игрока "сине-желтых" появился рисунок одного из символов Украины.
Полузащитник Динамо Николай Шапаренко из-за травмы пропустил почти год. В следующем сезоне футболист будет играть с новой татуировкой, которая должна принести ему фарт, пишет 24 Канал.
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Тату-мастер Ольга Иванцова в своем Instagram опубликовала новый рисунок на теле Шапаренко. На правой ноге Николая красуется один из государственных символов Украины – трезубец, разместившийся под изображение маленького ангела.
Новое тату Шапаренко / instagram.com/_mo_1313_
Напомним, что на теле Шапаренко много татуировок. Одна из них он посвятил уничтоженому россиянами Мариуполю – городу, который дал ему путевку в большой футбол.
Неудачный сезон Шапаренко
- Напомним, что Николай Шапаренко в сентябре получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок.
- Креативный хавбек пропустил почти весь сезон. Только в последних трех матчах чемпионата Николай выходил на замену.
- Всего в сезоне 2022/23 Шапаренко сыграл 12 матчей, в которых отличился 2 ассистами.
- Новый главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызвал Шапаренко на июньский сбор из-за недостаточной игровой практики. Однако 24-летний полузащитник попал в резервный список.