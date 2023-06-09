В патриотическом стиле: хавбек Динамо и сборной Украины сделал новую татуировку

Украинский полузащитник Николай Шапаренко обожает делать татуировки. Теперь на теле игрока "сине-желтых" появился рисунок одного из символов Украины.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко из-за травмы пропустил почти год. В следующем сезоне футболист будет играть с новой татуировкой, которая должна принести ему фарт, пишет 24 Канал.

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Тату-мастер Ольга Иванцова в своем Instagram опубликовала новый рисунок на теле Шапаренко. На правой ноге Николая красуется один из государственных символов Украины – трезубец, разместившийся под изображение маленького ангела.

Новое тату Шапаренко / instagram.com/_mo_1313_

Напомним, что на теле Шапаренко много татуировок. Одна из них он посвятил уничтоженому россиянами Мариуполю – городу, который дал ему путевку в большой футбол.

Неудачный сезон Шапаренко