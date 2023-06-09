Півзахисник Динамо Микола Шапаренко через травму пропустив майже рік. В наступному сезоні футболіст гратиме з новим татуюванням, яке повинно принести йому фарт, пише 24 Канал.

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Тату-майстер Ольга Іванцова у своєму Instagram опублікувала новий малюнок на тілі Шапаренка. На правій нозі Миколи красується один з державних символів України – тризуб, який розмістили під зображення маленького ангела.

Нове тату Шапаренка / instagram.com/_mo_1313_

Нагадаємо, що на тілі Шапаренка є багато татуювань. Одне з них він присвятив знищеному росіянами Маріуполю – місту, яке дало йому путівку у великий футбол.

Невдалий сезон Шапаренка