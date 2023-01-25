Экс-капитан Динамо повесил бутсы на гвоздь: мастер штрафных будет работать в клубе блогера из РФ
Источник:Инстаграмм ФК Красово
Украинский футболист Николай Морозюк принял решение о завершении игровой карьеры. Колоритный полузащитник останется работать в клубе российского блогера.
Кипрский клуб второго дивизиона Красава-Ипсонас сообщил, что известный украинский футболист Николай Морозюк принял решение о завершении карьеры. Это решение было обоюдным, так что хавбек получит новую работу в клубе.
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Новая должность Морозюка
Теперь Морозюк станет спортивным директором кипрского клуба. Он будет заниматься комплектацией команды и поиском талантливых игроков.
Представляем серьезное усиление менеджерского состава нашей команды. С взаимного согласия руководства и игрока Николай Морозюк принял решение завершить свою футбольную карьеру и возглавить спортивный департамент клуба в роли директора! Николай будет отвечать за комплектацию команды и скаутскую работу,
– говорится в заявлении клуба.
Отметим, что ФК Красава-Ипсонас принадлежит российскому блогеру Евгению Савину. Команда выступает во втором по силе дивизионе Кипра, где занимает 11 место из 16-ти. Николай Морозюк пополнил команду осенью 2022 года. За это время он сыграл 14 поединков, но результативными действиями не отличился.
Футбольная карьера Николая Морозюка
- Николай Морозюк родился в Червонограде Львовской области.
- Он прошел все ступени подготовки в киевском Динамо, но поначалу не сумел завоевать место в основном составе команды.
- Во время игровой карьеры защищал цвета Днепра, Оболони, Кривбасса, донецкого Металлурга, турецкого Ризеспора.
- В 2015 году вернулся в Динамо, где в общей сложности сыграл за столичную команду 117 матчей, забил 9 голов и отдал 24 ассиста.
- В составе Динамо дважды становился чемпионом Украины, а также трижды выигрывал Суперкубок Украины.
- Фланговый хавбек запомнился искусным исполнением штрафных ударов.
- В некоторых матчах Николай выводил команду на поле с капитанской повязкой.
- В начале 2022 года подписал контракт с одесским Черноморцем, но из-за военной агрессии России так ни разу и не сыграл за "моряков".
- В составе сборной Украины сыграл 14 матчей и забил один мяч.