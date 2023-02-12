Пошутил над Кукурельей: игрок Шахтера с юмором попрощался с Мудриком – видео
Футболист донецкого Шахтера решил посмеяться над нынешним одноклубником Михаилом Мудриком. Игрок решил в шутку оформить свой трансфер в Челси.
Михаил Мудрик несколько с опозданием и простился со своей родной командой донецким Шахтером. Печальная встреча с бывшими партнерами была разбавлена юмором "горняков". 24 канал.
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Забавный защитник
Героем эпизода стал Николай Матвиенко. Лидер донецкого коллектива решил посмеяться над одним из нынешних одноклубников Михаилом Мудриком, а именно над Марком Кукурельем. Защитник Шахтера успел еще и предложить свою кадидатуру лондонскому Челси в качестве левого фулбека.
Эпизод с участием Матвиенко:
Дело в том, что на Марка Кукурелью обрушилась волна критики после ничейного матча Челси с Вест Хэмом (1:1), в котором Мудрик отыграл 67 минут. Испанского левого защитника фанаты обвиняли в игнорировании Михаила Мудрика. Кукурелья в нескольких эпизодах за матч не отдал передачу украинскому вингеру, хотя тот был в выгодной и доступной позиции. Наверное, Матвиенко считает свои отношения с Мудриком более теплыми и дружественными, чтобы вознаградить украинца хотя бы обычной передачей.
Карьера Николая Матвиенко:
- Украинский защитник – питомец донецкого Шахтера. Также Матвиенко успел сыграть в футболке Карпат (откуда впервые вызывался в сборную Украины) и Ворсклы на правах орнеды.
- Матвиенко ранее выступал на позиции левого защитника (иногда продолжает перекрывать эту займу), а только впоследствии перквалифицировался на центрального защитника.
- В составе Шахтера Николай трижды становился чемпионом Украины и четырежды воолдарем Кубка Украины. Также игрок дважды с "горняками" доходил до полуфинала ЛЕ.
- Матвиенко в свое время интересовался ряд европейских клубов, среди которых Нидерландский Аякс и английский Брайтон.
- За сборную Украины Матвиенко провел уже 56 поединков.