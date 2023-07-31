Неожиданный трансфер: экс-форвард украинской "молодежки" будет играть в Чемпионшипе
Источник:ФК Суонси
Украинский нападающий Николай Кухаревич присоединился к валлийскому клубу Суонси. Талантливый футболист будет играть во втором по силе дивизионе Англии.
Официальный сайт Суонси объявил о трансфере украинского форварда Николая Кухаревича. 22-летний нападающий подписал с "лебедями" полноценный контракт.
Читайте также Брюгге попрощается с Яремчуком, ставшим провальным, но самым дорогим трансфером клуба
Еще один украинец будет играть в Англии
Уроженец Ровенщины будет играть за Суонси в течение трех следующих сезонов. Футболист получил футболку с 19-м номером.
Кухаревич – игрок Суонси: смотрите видео
Валлийский клуб рассчитывает на габаритного форварда, уже имеющего опыт матчей в британском футболе.
Отметим, что в прошлом сезоне Суонси финишировал на 10 месте в Чемпионшипе. Это второй по силе дивизион Англии.
Трансферная сага Кухаревича
- В летнее межсезонье Кухаревич, который находился на контракте в Труа, имел предложения из польского Ракува, нескольких бельгийских клубов, а также еще одного представителя Чемпионшипа – Плимута. Однако в итоге Николай оказался в Суонсе.
- Напомним, что в прошлом сезоне Кухаревич неплохо зарекомендовал себя в шотландском Хиберниане. На счету украинского форварда 5 голов в 15 матчах.
- Кухаревич вызывался в молодежную сборную Украины. За команду Руслана Ротаня он сыграл 17 поединков и забил 3 мяча. Однако из-за травмы форвард пропустил молодежный чемпионат Европы-2023, где "сине-желтые" попали в четверку лучших сборных.