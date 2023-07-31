Офіційний сайт Суонсі оголосив про трансфер українського форварда Миколи Кухаревича. 22-річний нападник підписав з "лебедями" повноцінний контракт.

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Ще один українець гратиме в Англії

Уродженець Рівненщини гратиме за Суонсі протягом трьох наступних сезонів. Футболіст отримав футболку з 19 номером.

Кухаревич – гравець Суонсі: дивіться відео

Валлійський клуб розраховує на габаритного форварда, який вже має досвід матчів в британському футболі.

Зазначимо, що в минулому сезоні Суонсі фінішував на 10-му місці в Чемпіоншипі. Це другий за силою дивізіон Англії.

Трансферна сага Кухаревича