Под пристальным глазом: украинский рефери назначен на матч квалификации к Евро-2024

Украинский арбитр рассудит важный матч для национальных сборных. Команды будут бороться за выход на самый престижный континентальный турнир.

Украинский рефери рассудит поединок квалификации к Евро-2024. Им станет Николай Балакин.

Достойно внимания Отбор на Евро-2024 выходит на финишную прямую: положение команд по группам и шансы на проход.

Под пристальным глазом

Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным получила назначение на матч квалификации на Евро-2024, которое состоится в Германии. Наши рефери рассудят не самый громкий поединок между сборными Сан-Марино и Словенией. Балакину будут помогать лайнсмены Дмитрий Запороженко и Андрей Скрипка, а четвертый арбитр – Ярослав Козик. Видеоассистенами рефери станут поляки Петр Ласик, а также Павел Пскит.

Встреча состоится в воскресенье, 10 сентября (начало – в 21:45 по киевскому времени), в рамках 6-го тура квалификации к Евро-2024. Команды играют матч на "San Marino Stadium", который расположен в Серравалле-Скривии (вмещает 6 664 фанатов).

Месяц назад Балакин с другой бригадой ассистентов обслужил матч квалификации Лиги Европы между литовским Жальгирисом и шведским Хеккеном (1:3 победа гостей, 4 желтых карточки). Также поединок отбора к Евро-2024 между Францией и Гибралтаром ранее рассудил Евгений Арановский. Тогда "Ле Блэ" одержали уверенную победу со счетом 0:3, а украинец не продемонстрировал ни одной карты.

Стоит отметить, что Словения активно борется за выход на главный континентальный турнир, поскольку у команды в активе 10 набранных очков за 5 туров, благодаря чему занимает 3-е место (Финляндия первая 12 баллами, а Дания вторая с 10 зачетными пунктами). Сан-Марино, как обычно, это главный андердог квалификации, проигравший все 5 стартовых встреч.