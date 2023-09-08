Український рефері розсудиться поєдинок кваліфікації до Євро-2024. Ним стане Микола Балакін.

Варте уваги Відбір на Євро-2024 виходить на фінішну пряму: становище команд по групах та шанси на прохід

Під пильним оком

Українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним отримала призначення на матч кваліфікації на Євро-2024, котре відбудеться у Німеччині. Наші рефері розсудять не найгучніший поєдинок між збірними Сан-Марино та Словенією. Балакіну допомагатимуть лайнсмени Дмитро Запороженко та Андрій Скрипка, а четвертий арбітр – Ярослав Козик. Відеоасистенами рефері стануть поляки Пьотр Ласик, а також Павел Пскіт.

Зустріч відбудеться в неділю, 10-го вересня (початок – о 21:45 за київським часом), в рамках 6-го туру кваліфікації до Євро-2024. Команди відіграють матч на "San Marino Stadium", який розташований у Серравалле-Скривія (вміщає 6 664 фанатів).

Нагадаємо. Місяць тому Балакін з іншою бригадою асистентів обслужив матч кваліфікації Ліги Європи між литовським Жальгірісом і шведським Хеккеном (1:3 перемога гостей, 4 жовті картки). Також поєдинок відбору до Євро-2024 між Францією та Гібралтаром раніше розсудив Євген Арановський. Тоді "Ле Бле" здобули впевнену перемогу із рахунком 0:3, а українець не продемонстрував жодної картки.

Варто відзначити, що Словенія активно бореться за вихід на головний континентальний турнір, оскільки у команди в активі 10 набраних очок за 5 турів, завдяки чому займає 3-ю сходинку (Фінляндія перша 12 балами, а Данія друга із 10 заліковими пунктами). Сан-Марино, як зазвичай, це головний андердог кваліфікації, котрий програв усі 5 стартових зустрічей.