"Сине-желтое" правосудие: украинский арбитр рассудит матч в рамках Лиги Европы

Николай Балакин получил возможность стать главным арбитром матча в еврокубках. Рефери уже имел практику на международной арене этого года.

Николай Балакин рассудит матч отборочного этапа в Лигу Европы. Украинец будет главным судьей матча между Жальгирисом и Хеккеном.

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Очередная украинская бригада арбитров получила назначение на поединок, который пройдет на еврокубковой арене. В этот раз нашему рефери придется стать лицом правосудия на матче третьего квалификационного раунда в Лигу Европы. В данной встрече участие примут литовский Жальгирис, чьи фанаты скандировали "Слава Украине" на одном из нынешних матчей отбора в ЛЧ, и шведский Хеккен, который "помог" полупрофессиональной команде с Фарерских островов впервые попасть в групповой этап еврокубков, устроив настоящую сенсацию

Главным арбитром встречи станет Николай Балакин, которому будут помогать лайнсмены Александр Жуков и Александр Беркут, а вот четвертым рефери назначен Виталий Романов. Будут работать украинские судьи на поединке Жальгирис – Хеккен, который станет первым в двухматчевом противостоянии, 10 августа.

Стоит отметить, что Балакин уже обслуживал еврокубковую игру этого сезона. Николай работал на поединке второго квалификационного раунда в Лигу конференций, в котором приняли участие ПАОК и Бейтар (0:0). Тогда украинец назначил пенальти и показал семь желтых карточек.

Украинские арбитры, судившие еврокубковые матчи этого сезона

Виктор Копиевский стал главным рефери матча между словацким Слованом и люксембургским Эсперанжем (1:1), состоявшемся в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Копиевский назначил один одиннадцатиметровый удар, продемонстрировал 9 желтых карточек и одну прямую красную.

Виталий Романов рассудил поединок между эстонским Пайде и фарерским Б-32 (0:2 после дополнительного времени) в рамках первого отборочного этапа Лиги конференций. Тогда украинский арбитр продемонстрировал 10 желтых карт.

Алексей Деревинский, в свою очередь, взялся за арбитраж матча между черногорским Арсеналом и армянским Алашкертом (1:6) в рамках первого квалификационного этапа в Лигу конференций. Деревинский зафиксировал 7 голов в поединке, а также трижды продемонстрировал желтую карточку во встрече.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы участие приму Днепр-1, который встретится с чешской Славией Прагой. Победитель данной пары в "финале" отбора сойдется в битве с другим украинским клубом луганской Звездой.