Николай Балакин рассудит матч отборочного этапа в Лигу Европы. Украинец будет главным судьей матча между Жальгирисом и Хеккеном.

Достойно внимания Помог "лебедям" выйти в следующий раунд Кубка лиг: Кухаревич сыграл дебютный матч за Свонси

Привык к ответственности

Очередная украинская бригада арбитров получила назначение на поединок, который пройдет на еврокубковой арене. В этот раз нашему рефери придется стать лицом правосудия на матче третьего квалификационного раунда в Лигу Европы. В данной встрече участие примут литовский Жальгирис, чьи фанаты скандировали "Слава Украине" на одном из нынешних матчей отбора в ЛЧ, и шведский Хеккен, который "помог" полупрофессиональной команде с Фарерских островов впервые попасть в групповой этап еврокубков, устроив настоящую сенсацию

Главным арбитром встречи станет Николай Балакин, которому будут помогать лайнсмены Александр Жуков и Александр Беркут, а вот четвертым рефери назначен Виталий Романов. Будут работать украинские судьи на поединке Жальгирис – Хеккен, который станет первым в двухматчевом противостоянии, 10 августа.

Стоит отметить, что Балакин уже обслуживал еврокубковую игру этого сезона. Николай работал на поединке второго квалификационного раунда в Лигу конференций, в котором приняли участие ПАОК и Бейтар (0:0). Тогда украинец назначил пенальти и показал семь желтых карточек.

Напомним. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы участие приму Днепр-1, который встретится с чешской Славией Прагой. Победитель данной пары в "финале" отбора сойдется в битве с другим украинским клубом луганской Звездой.

Украинские арбитры, судившие еврокубковые матчи этого сезона