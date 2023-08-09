Микола Балакін розсудить матч відбіркового етапу до Ліги Європи. Українець буде головним суддею матчу між Жальгірісом та Хеккеном.

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Чергова українська бригада арбітрів отримала призначення на поєдинок, який відбуватиметься на єврокубковій арені. Цього разу нашим рефері доведеться стати лицем правосуддя на матчі третього кваліфікаційного раунду до Ліги Європи. В даній зустрічі участь візьмуть литовський Жальгіріс, чиї фанати скандували "Слава Україні" на одному з цьогорічних матчів відбору до ЛЧ, та шведський Хеккен, який "допоміг" напівпрофесійній команді з Фарерських островів вперше потрапити до групового етапу єврокубків, влаштувавши справжню сенсацію.

Головним арбітром зустрічі стане Микола Балакін, якому допомагатимуть лайнсмени Олександр Жуков та Олександр Беркут, а от четвертим рефері призначено Віталія Романова. Працюватимуть українські судді на поєдинку Жальгіріс – Хеккен , який стане першим у двоматчевому протистоянні, 10-го серпня.

Варто відзначити, що Балакін уже обслуговував єврокубкову гру цього сезону. Микола працював на поєдинку другого кваліфікаційного раунду до Ліги конференцій, в якому участь взяли ПАОК та Бейтар (0:0). Тоді українець призначив пенальті та показав сім жовтих карток.

Нагадаємо. У третьому кваліфікаційному раунді до Ліги Європи участь візьму Дніпро-1, який зустрінеться із чеською Славією Прагою. Переможець даної пари у "фіналі" відбору зійдеться у битві з іншим українським клубом луганською Зорею.

Українські арбітри, які судили єврокубкові матчі цього сезону