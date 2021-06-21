Великолепная атмосфера в сборной Украины

Тренировка украинской сборной всегда отмечается позитивной атмосферой среди футболистов. Андрей Ярмоленко на правах капитана даже может подшутить над тренером Андреем Шевченко.

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Андрей Николаевич часто присоединяется к команде в игре в квадрат. Ярмоленко признался, что может легко подшутить над наставником и указать ему на ошибки.

Какие-то маленькие подколы, когда он играет в квадрат, а пацаны помоложе стесняются ему что-то сказать, если он ошибается. А я говорю, что он выпадает, или еще что-то. Он смеется, у нас все нормально. Или когда он кому-то засунет и говорит: "Заходи". Я говорю: "Почему? Давай, Николаевич, ты заходи". Такое. Он вообще нормально это воспринимает, смеется с нами,

– сказал Ярмоленко.

Ранее Ярмоленко и Шевченко играли на одном футбольном поле в "сине-желтой" футболке. Свою карьеру в футболке нынешний наставник сборной завершил в 2012 году. Последним клубом в карьере Шевченко стало киевское Динамо.