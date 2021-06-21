Чудова атмосфера у збірній України Тренування української збірної завжди відзначається позитивною атмосферою серед футболістів. Андрій Ярмоленко на правах капітана навіть може пожартувати над тренером Андрієм Шевченком. Читайте такожДинамівське серце: Ярмоленко прокоментував потенційний перехід у Шахтар Андрій Миколайович часто приєднується до команди у грі в квадрат. Ярмоленко зізнався, що може легко пожартувати над наставником та вказати йому на помилки. Якісь маленькі підколи, коли він грає в квадрат, а пацани молодшісоромляться йому щось сказати, якщо він помиляється. А я кажу, що він випадає, або ще щось. Він сміється, у нас все нормально. Або коли він комусь засуне і каже: "Заходь". Я кажу: "Чому? Давай, Миколайович, ти заходь". Таке. Він взагалі нормально це сприймає, сміється з нами, –сказав Ярмоленко. Раніше Ярмоленко та Шевченко грали на одному футбольному полі у "синьо-жовтій" футболці. Свою кар'єру футболці нинішній наставник збірної завершив у 2012 році. Останнім клубом у кар'єрі Шевченка стало київське Динамо. Саме ця зв'язка Ярмоленко-Шевченко провела дивовижну гру на Євро-2012 проти Швеції.Тоді Ярмоленко віддав гольову передачу на Шевченка, який на цьому турнірі був капітаном і основним нападником збірної України. До слова, упоєдинкупроти шведів Андрій Миколайович відзначився дублем та приніс перемогу "синьо-жовтим".