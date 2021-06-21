Чудова атмосфера у збірній України

Тренування української збірної завжди відзначається позитивною атмосферою серед футболістів. Андрій Ярмоленко на правах капітана навіть може пожартувати над тренером Андрієм Шевченком.

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Андрій Миколайович часто приєднується до команди у грі в квадрат. Ярмоленко зізнався, що може легко пожартувати над наставником та вказати йому на помилки.

Якісь маленькі підколи, коли він грає в квадрат, а пацани молодші соромляться йому щось сказати, якщо він помиляється. А я кажу, що він випадає, або ще щось. Він сміється, у нас все нормально. Або коли він комусь засуне і каже: "Заходь". Я кажу: "Чому? Давай, Миколайович, ти заходь". Таке. Він взагалі нормально це сприймає, сміється з нами,

– сказав Ярмоленко.

Раніше Ярмоленко та Шевченко грали на одному футбольному полі у "синьо-жовтій" футболці. Свою кар'єру футболці нинішній наставник збірної завершив у 2012 році. Останнім клубом у кар'єрі Шевченка стало київське Динамо.