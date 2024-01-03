Будет играть за смешные деньги: бывший форвард Днепра и Милана возобновил карьеру ради родного клуба
Источник:ФК Хайдук
Хорватский нападающий Никола Калинич подписал новый контракт с Хайдуком. Материальная сторона соглашения вообще не интересовала 35-летнего футболиста.
Летом прошлого года Никола Калинич сделал паузу в карьере. Однако долго без футбола нападающий не мог оставаться.
Читайте также "У меня он хорошо играл": Маркевич оценил перспективы Коноплянки
Будет играть почти бесплатно
В начале нового года Калинич подписал соглашение с хорватским Хайдуком. Контракт рассчитан до конца сезона. Опытный нападающий согласился играть за смешной гонорар – один евро в месяц.
В родном клубе Калинич получит свой 9-й номер, который ему отдал партнер по команде. Сначала 35-летний футболист будет заниматься индивидуально, а затем присоединится к основной группе игроков.
Феерическая карьера Калинича
- Никола Калинич – воспитанник Хайдука Сплит. В составе "белых" забил 33 мяча в 61 матче, чем привлек внимание иностранных клубов.
- Сначала оказался в английском Блэкберне, откуда за 6 миллионов евро его приобрел Днепр. За украинский клуб он играл с 2011 по 2015 год. За днепрян Калинич забил 47 голов в 120 матчах.
- В финале Лиги Европы против Севильи (2:3) забил первый гол. Однако тогда Днепр не сумел завоевать евротрофей.
- Сразу после финала Никола перебрался в Серию А, где играл за Фиорентину, Милан, Рома и Верону.
- Летом 2018 стал игроком мадридского Атлетико, но стать основным нападающим не сумел.
- В начале февраля 2022 вернулся на родину, подписав контракт с Хайдуком.
Ранее мы сообщали, что бывший одноклубник Калинича Евгений Коноплянка остался без команды. Украинский вингер и румынский ЧФР расторгли контракт по обоюдному согласию.