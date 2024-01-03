В начале нового года известный украинский футболист Евгений Коноплянка остался без клуба. 35-летний вингер и румынский ЧФР Клуж расторгли контракт по обоюдному согласию.

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Вернется ли Коноплянка к Маркевичу

Мирон Маркевич тренировал Евгения Коноплянку в Днепре. Он знает сильные и слабые стороны футболиста. Более того, именно при Маркевиче Коноплянка дебютировал за национальную сборную Украины в 2010 году. Времена совместной работы Мирон Богданович вспоминает с ностальгией.

У меня он хорошо играл в свое время. Потом уже все пошло не так, как хотелось. Но ничего здесь не поделаешь, так оно бывает. Я знаю, что он мне сильно помог в Днепре, его большая заслуга, что мы играли в финале Лиги Европы,

– рассказал Маркевич.

Тренер Карпат не знает, где продолжит карьеру его бывший подопечный. Лучшие времена звездного вингера позади. Очевидно, что в составе "львов" Коноплянку мы не увидим.

Я давно его не видел, ну что я могу сейчас сказать? Здесь нужно учитывать, в какой он форме, как он. Травмы его преследовали… Ну, он хорошо играл за Днепр и я его хотел у Металлист забрать. Здесь не получилось. Однако он оставил столь весомый вклад в украинском футболе. Поэтому надо ему за это поблагодарить,

– отметил Маркевич.

Легионерская сага Коноплянки