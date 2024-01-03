Летом прошлого года Никола Калинич сделал паузу в карьере. Однако долго без футбола нападающий не мог оставаться.

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Будет играть почти бесплатно

В начале нового года Калинич подписал соглашение с хорватским Хайдуком. Контракт рассчитан до конца сезона. Опытный нападающий согласился играть за смешной гонорар – один евро в месяц.

В родном клубе Калинич получит свой 9-й номер, который ему отдал партнер по команде. Сначала 35-летний футболист будет заниматься индивидуально, а затем присоединится к основной группе игроков.

Феерическая карьера Калинича

Никола Калинич – воспитанник Хайдука Сплит. В составе "белых" забил 33 мяча в 61 матче, чем привлек внимание иностранных клубов.

Сначала оказался в английском Блэкберне, откуда за 6 миллионов евро его приобрел Днепр. За украинский клуб он играл с 2011 по 2015 год. За днепрян Калинич забил 47 голов в 120 матчах.

В финале Лиги Европы против Севильи (2:3) забил первый гол. Однако тогда Днепр не сумел завоевать евротрофей.

Сразу после финала Никола перебрался в Серию А, где играл за Фиорентину, Милан, Рома и Верону.

Летом 2018 стал игроком мадридского Атлетико, но стать основным нападающим не сумел.

В начале февраля 2022 вернулся на родину, подписав контракт с Хайдуком.

Ранее мы сообщали, что бывший одноклубник Калинича Евгений Коноплянка остался без команды. Украинский вингер и румынский ЧФР расторгли контракт по обоюдному согласию.