Влітку минулого року Нікола Калініч зробив паузу у кар'єрі. Однак довго без футболу форвард не міг залишатися.

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Гратиме майже безплатно

На початку нового року Калініч підписав угоду з хорватським Хайдуком. Контракт розрахований до кінця сезону. Досвідчений нападник погодився грати за смішний гонорар – один євро на місяць.

У рідному клубі Калініч отримає свій 9-й номер, який йому віддав партнер по команді. Спочатку 35-річний футболіст займатиметься індивідуально, а згодом приєднається до основної групи гравців.

Феєрична кар'єра Калініча

Нікола Калініч – вихованець Хайдука Спліт. У складі "білих" забив 33 м'ячі у 61 матчі, чим привернув увагу іноземних клубів.

Спочатку опинився в англійському Блекберні, звідки за 6 мільйонів євро його придбав Дніпро. За український клуб він грав з 2011 до 2015 року. За дніпрян Калініч забив 47 голів у 120 матчах.

У фіналі Ліги Європи проти Севільї (2:3) забив перший гол. Однак тоді Дніпро не зумів здобути євротрофей.

Одразу після фіналу Нікола перебрався до Серії А, де грав за Фіорентину, Мілан, Рому та Верону.

Влітку 2018 року став гравцем мадридського Атлетіко, але стати основним нападником не зумів.

На початку лютого 2022 року повернувся на батьківщину, підписавши контракт з Хайдуком.

Раніше ми повідомляли, що колишній одноклубник Калініча Євген Коноплянка залишився без команди. Український вінгер та румунський ЧФР розірвали контракт за обопільною згодою.