Влітку минулого року Нікола Калініч зробив паузу у кар'єрі. Однак довго без футболу форвард не міг залишатися.
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Гратиме майже безплатно
На початку нового року Калініч підписав угоду з хорватським Хайдуком. Контракт розрахований до кінця сезону. Досвідчений нападник погодився грати за смішний гонорар – один євро на місяць.
У рідному клубі Калініч отримає свій 9-й номер, який йому віддав партнер по команді. Спочатку 35-річний футболіст займатиметься індивідуально, а згодом приєднається до основної групи гравців.
Феєрична кар'єра Калініча
- Нікола Калініч – вихованець Хайдука Спліт. У складі "білих" забив 33 м'ячі у 61 матчі, чим привернув увагу іноземних клубів.
- Спочатку опинився в англійському Блекберні, звідки за 6 мільйонів євро його придбав Дніпро. За український клуб він грав з 2011 до 2015 року. За дніпрян Калініч забив 47 голів у 120 матчах.
- У фіналі Ліги Європи проти Севільї (2:3) забив перший гол. Однак тоді Дніпро не зумів здобути євротрофей.
- Одразу після фіналу Нікола перебрався до Серії А, де грав за Фіорентину, Мілан, Рому та Верону.
- Влітку 2018 року став гравцем мадридського Атлетіко, але стати основним нападником не зумів.
- На початку лютого 2022 року повернувся на батьківщину, підписавши контракт з Хайдуком.
Раніше ми повідомляли, що колишній одноклубник Калініча Євген Коноплянка залишився без команди. Український вінгер та румунський ЧФР розірвали контракт за обопільною згодою.