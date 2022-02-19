Никого не обнимал на этот раз, – Абраменко о фото с россиянином Буровым на Олимпиаде
Источник:Суспільне
Александр Абраменко, завоевавший для Украины единственную медаль на Олимпийских играх-2022, прокомментировал фото с россиянином Ильей Буровым в Пекине. После выступления представитель ОКР решил обнять украинского спортсмена.
Абраменко: Только поздравил по-спортивному
На второй подряд Олимпиаде Абраменко удалось продемонстрировать лучший результат, чем у Бурова. В 2018 году украинец завоевал "золото", а на Играх-2022 – "серебро". Буров дважды занял третью строчку.
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В 2018 году украинец обнял россиянина на пьедестале почета. На Олимпиаде-2022 между Александром и Ильей на пьедестале был китаец Ци Гуанпу.
После оглашения результатов финального раунда Буров обнял Абраменко, когда украинец стоял с флагом. Вернувшись в Украину, Александр заверил, что не совершал никаких действий и не обнимал Бурова.
На этот раз я никого не обнимал. Только поздравил по-спортивному, как спортсмен спортсмена, и все,
– сказал Абраменко.
После объявления результатов Абраменко и Буров обменялись "ударами" по ладони друг друга.
Абраменко – серебряный призер Олимпиады
- Абраменко удалось получить единственную для Украины медаль на Олимпиаде в Пекине.
- Украинец несколько неожиданно выиграл "серебро" в лыжной акробатике.
- Эта медаль стала для Украины 9-й за всю историю выступлений на зимних Олимпиадах.
- В 2018 году Абраменко принес Украине единственную награду на Олимпиаде.