Абраменко: Лише привітав по-спортивному
На другій поспіль Олімпіаді Абраменку вдалося продемонструвати кращий результат за Бурова. У 2018 році українець виборов "золото", а на Іграх-2022 – "срібло". Буров двічі посів третю сходинку.
До теми Спорт – поза політикою, – росіянин Буров про обійми з українцем Абраменком у Пекіні
У 2018 році українець обійняв росіянина на п'єдесталі пошани. На Олімпіаді-2022 між Олександром та Іллею на п'єдесталі був китаєць Ци Гуанпу.
Після оголошення результатів фінального раунду Буров обійняв Абраменка, коли українець стояв з прапором. Повернувшись в Україну, Олександр запевнив, що не вчиняв ніяких дій і не обіймав Бурова.
Я нікого не обіймав цього разу. Лише привітав по-спортивному, як спортсмен спортсмена, і все,
– сказав Абраменко.
Після оголошення результатів Абраменко та Буров обмінялися "ударами" по долоні одне одного.
Абраменко – срібний призер Олімпіади
- Абраменку вдалося здобути єдину для України медаль на Олімпіаді в Пекіні.
- Українець дещо несподівано виграв "срібло" у лижній акробатиці.
- Це медаль стала для України 9-ю за всю історію виступів на зимових Олімпіадах.
- У 2018 році Абраменко також приніс Україні єдину нагороду на Олімпіаді.