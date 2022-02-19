Абраменко: Лише привітав по-спортивному

На другій поспіль Олімпіаді Абраменку вдалося продемонструвати кращий результат за Бурова. У 2018 році українець виборов "золото", а на Іграх-2022 – "срібло". Буров двічі посів третю сходинку.

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У 2018 році українець обійняв росіянина на п'єдесталі пошани. На Олімпіаді-2022 між Олександром та Іллею на п'єдесталі був китаєць Ци Гуанпу.

Після оголошення результатів фінального раунду Буров обійняв Абраменка, коли українець стояв з прапором. Повернувшись в Україну, Олександр запевнив, що не вчиняв ніяких дій і не обіймав Бурова.

Я нікого не обіймав цього разу. Лише привітав по-спортивному, як спортсмен спортсмена, і все,

– сказав Абраменко.

Після оголошення результатів Абраменко та Буров обмінялися "ударами" по долоні одне одного.

Абраменко – срібний призер Олімпіади