Абраменко: Только поздравил по-спортивному

На второй подряд Олимпиаде Абраменко удалось продемонстрировать лучший результат, чем у Бурова. В 2018 году украинец завоевал "золото", а на Играх-2022 – "серебро". Буров дважды занял третью строчку.

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В 2018 году украинец обнял россиянина на пьедестале почета. На Олимпиаде-2022 между Александром и Ильей на пьедестале был китаец Ци Гуанпу.

После оглашения результатов финального раунда Буров обнял Абраменко, когда украинец стоял с флагом. Вернувшись в Украину, Александр заверил, что не совершал никаких действий и не обнимал Бурова.

На этот раз я никого не обнимал. Только поздравил по-спортивному, как спортсмен спортсмена, и все,

– сказал Абраменко.

После объявления результатов Абраменко и Буров обменялись "ударами" по ладони друг друга.

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