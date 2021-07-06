Никогда туда не перейду, – Коваленко категорично ответил о трансфере в Динамо

Виктор Коваленко признался, хотел бы поиграть в футболке Динамо. Бывший футболист Шахтера исключил возможность перехода к киевлянам.

Переход в Динамо невозможен

Хавбек Аталанты Виктор Коваленко рассказал о своих отношениях с Мирчей Луческу, его мнение о переходе "Мистера" в Динамо и исключил вариант своего трансфера в киевский клуб. Фанаты никогда не увидят Виктора в составе киевлян.

Интересно Коваленко пролил свет на свое будущее в Аталанте

К переходу румынского специалиста Коваленко относится нормально. Футболист поддерживает связь с наставником, поздравит его с праздниками: "Луческу – футбольный человек. Не могу его судить за этот переход. Порадовался за него, что он снова работает и что-то дает футболу."

Что если "Динамо" захочет выкупить меня у Аталанты? Никогда туда не перейду,

– заявил игрок.

Футболисты "горняков" по-разному отреагировали на выход Луческу в киевскую команду. Для румына это вызов, который выдержал "Мистер".