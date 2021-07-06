Перехід у Динамо неможливий
Хавбек Аталанти Віктор Коваленко розповів про свої стосунки з Мірчею Луческу, його думку про перехід "Містера" у Динамо та виключив варіант свого трансферу у київський клуб. Фанати ніколи не побачать Віктора у складі киян.
Цікаво Коваленко пролив світло на своє майбутнє в Аталанті
До переходу румунського фахівця Коваленко ставиться нормально. Футболіст підтримує зв'язок з наставником, привітає його зі святами: "Луческу – футбольна людина. Не можу його судити за цей перехід. Порадів за нього, що він знову працює і щось дає футболу.
Що якщо «Динамо» захоче викупити мене у Аталанти? Ніколи туди не перейду,
– заявив гравець.
Футболісти "гірників" по-різному відреагували на пихід Луческу у київську команду. Для румуна це виклик, який витримав "Містер".
- 25-річний футболіст віддав Шахтарю усю свою кар'єру до переїзду в Аталанту, який стався взимку 2021 року. Багато критики летить у сторону футболістів, які переходять із Шахтар у Динамо та навпаки. Клуб – запеклі вороги та команди, які постійно ведуть боротьбу між собою за "золото" та кубки країни.
- Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює вартість футболіста у 5 мільйонів євро.