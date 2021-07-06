Переход в Динамо невозможен
Хавбек Аталанты Виктор Коваленко рассказал о своих отношениях с Мирчей Луческу, его мнение о переходе "Мистера" в Динамо и исключил вариант своего трансфера в киевский клуб. Фанаты никогда не увидят Виктора в составе киевлян.
Интересно Коваленко пролил свет на свое будущее в Аталанте
К переходу румынского специалиста Коваленко относится нормально. Футболист поддерживает связь с наставником, поздравит его с праздниками: "Луческу – футбольный человек. Не могу его судить за этот переход. Порадовался за него, что он снова работает и что-то дает футболу."
Что если "Динамо" захочет выкупить меня у Аталанты? Никогда туда не перейду,
– заявил игрок.
Футболисты "горняков" по-разному отреагировали на выход Луческу в киевскую команду. Для румына это вызов, который выдержал "Мистер".
- 25-летний футболист отдал Шахтеру всю свою карьеру до переезда в Аталанту, который произошел зимой 2021 года. Много критики летит в сторону футболистов, которые переходят из Шахтера в Динамо и наоборот. Клуб – ожесточенные враги и команды, которые постоянно ведут борьбу между собой за "золото" и кубки страны.
- Специализированный портал Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.