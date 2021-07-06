Будущее Коваленко

Виктор Коваленко рад переходу в европейский топ-чемпионат. Для футболиста это хороший шаг в будущее.

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По словам полузащитника, в Европе все пытаются играть в открытый футбол. Его хорошие качества проявляются именно в таком стиле игры, а когда закрываются, Виктору трудно показать свои лучшие качества.

Первые 3 – 4 месяца были сложными для Коваленко. Игрок сыграл за бергамовцев всего 3 минуты в Серии А, заменив земляка Руслана Малиновского в игре против Вероны.

Коваленко пролил свет относительно своего будущего в клубе после критики в его сторону. Виктор остается в Аталанте и едет вместе с ней на тренировочные сборы.

Карьера Коваленко в Аталанте: главное