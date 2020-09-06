Бывший президент УАФ и игрок украинских грандов Анатолий Коньков в возрасте 70 лет стал отцом. Ребенка подарила на свет его 35-летняя жена Мария.

Именно жена поделилась радостной новостью в своем Instagram. Она опубликовала фотографию с новорожденным младенцем.

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Пополнение в семье

Девочке дали имя Александра. Пара в браке уже 3 года.

Кто такой Анатолий Коньков? Бывший футболист и тренер. Шесть лет играл в "Шахтере", также столько же сыграл за "Динамо". В 1972 году выступал на чемпионате Европы, будучи игроком Первой лиги. В европейских кубковых турнирах сыграл 39 матчей, забил 1 гол.

Сегодня мой мир наполнился до краев неведомой ранее любовью. Сашенька, дочка, наш милый ребенок. 05.09.2020,

– трогательно написала Мария.