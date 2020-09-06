Колишній президент УАФ та гравець українських грандів Анатолій Коньков у віці 70 років став батьком. Дитину подарувала на світ його 35-річна дружина Марія.

Саме дружина поділилась радісною новиною у своєму Instagram. Вона опублікувала фотографію з новонародженим немовлям.

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Поповнення у сім'ї

Дівчинці дали ім'я Олександра. Пара у шлюбі вже 3 роки.

Хто такий Анатолій Коньков? Колишній футболіст та тренер. Шість років грав у "Шахтарі", також стільки ж зіграв за "Динамо". В 1972 році виступав на чемпіонаті Європи, бувши гравцем Першої ліги. В європейських кубкових турнірах зіграв 39 матчів, забив 1 гол. Очолював УАФ протягом 2012/15 років.

Сьогодні мій світ наповнився до країв невідомою раніше любов'ю. Сашенька, дочка, наша мила дитина. 05.09.2020,

– зворушливо написала Марія.