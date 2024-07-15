В воскресенье, 14 июля, состоялся финал Евро-2024. В решающем матче Испания одержала минимальную победу над Англией, став чемпионом Европы.

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Комментарий Уильямса относительно победы Испании

Игрок рассказал, что команда имела трудности и не осознает, что смогли победить.

Мы страдали, как звери. Мы не осознаем, чего мы достигли и что происходит в Испании. Мы вошли в историю. Ламин невероятный, у него нет потолка. Он очень четко видит вещи. Я горжусь тем, что я один из лучших на чемпионате Европы. Надеюсь продолжать расти как игрок. Это был невероятный сезон. Мы упорно боролись, чтобы быть здесь. Я помню свою семью и тех, кто мне доверял. Я очень ценю уважение, с которым люди относятся ко мне. Надеюсь, что смогу стать одним из лучших в мире в своей профессии,

– рассказал Уильямс.

В частности он отметил уникальность команды и предстоящий чемпионат мира.

"Это футбол. Эта команда уникальна. Мы выиграли, но лучше всего то, что мы выходили из сложных ситуаций. Казалось, что у нас все получилось, но все усложнилось. Мы преодолели много экстремальных обстоятельств. Впереди еще много времени, и придет время думать о чемпионате мира", – добавил Нико Уильямс.

Справка. Благодаря победе на Евро-2024 сборная Испания стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу.

Отметим, что Нико Уильямса признали лучшим игроком в матче Испании против Англии.