У неділю, 14 липня, відбувся фінал Євро-2024. У вирішальному матчі Іспанія здобула мінімальну перемогу над Англією, ставши чемпіоном Європи.

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Коментар Вільямса щодо перемоги Іспанії

Гравець розповів, що команда мала труднощі і не усвідомлює, що змогли перемогти.

Ми страждали, як звірі. Ми не усвідомлюємо, чого ми досягли і що відбувається в Іспанії. Ми увійшли в історію. Ламін неймовірний, у нього немає стелі. Він дуже чітко бачить речі. Я пишаюся тим, що я один з найкращих на чемпіонаті Європи. Сподіваюся продовжувати рости як гравець. Це був неймовірний сезон. Ми наполегливо боролися, щоб бути тут. Я пам'ятаю свою сім'ю і тих, хто мені довіряв. Я дуже ціную повагу, з якою люди ставляться до мене. Сподіваюся, що зможу стати одним з найкращих у світі у своїй професії,

– розповів Вільямс.

Зокрема він відмітив унікальність команди та майбутній чемпіонат світу.

"Це футбол. Ця команда унікальна. Ми виграли, але найкраще те, що ми виходили зі складних ситуацій. Здавалося, що у нас все вийшло, але все ускладнилося. Ми подолали багато екстремальних обставин. Попереду ще багато часу, і прийде час думати про чемпіонат світу", – додав Ніко Вільямс.

Довідка. Завдяки перемозі на Євро-2024 збірна Іспанія стала чотириразовим чемпіоном Європи з футболу.

Відзначимо, що Ніко Вільямса визнали найкращим гравцем у матчі Іспанії проти Англії.