Никакого "заговора" нет, – Билосюк рассказала о своем тайном выступлении на чемпионате Украины

В СМИ появилась информация о том, что биатлонистка Елена Билосюк выступила на чемпионате Украины под чужим именем. Спортсменка рассказала детали скандальной гонки с ее участием.

Билосюк: Проверила свои силы

В конце 2021 года в Буковеле состоялся чемпионат Украины, где выступала резервная команда сборной Украины.

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Однако в СМИ начали распространяться слухи, что в соревнованиях участвовала и легендарная украинская биатлонистка Билосюк, но выступала она под чужим именем.

Елена призналась журналистам, что действительно выступала в спринтерской гонке. Спортсменка объяснила свое решение.

По ее словам, после окончания первого соревновательного триместра она была вынуждена вернуться в Украину. Чтобы не пропускать тренировки и проверить свое физическое состояние, биатлонистка решила посоревноваться на чемпионате Украины.

"Действительно, в режиме скоростной тренировки я пробежала спринтерскую гонку, проверила собственные силы, но поскольку решение об участии было принято в последний момент, в виде исключения мне разрешили пройти дистанцию ​​с чипами, чтобы иметь информацию по временным отсекам. Соответственно, в стартовый протокол гонки внести изменения было невозможно, поэтому я бежала с транспондерами спортсменки, которая в тот день не вышла на старт гонки», – отметила Белосюк.

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Она уверяет, что ее результат не был отражен в официальных протоколах и ни на что не влиял. Ей он был необходим только для проверки своего состояния.

Подчеркиваю, что никакого "заговора" в этой ситуации нет, прямо сейчас мне не нужно дополнительное внимание, а необходимо сконцентрироваться на подготовке к следующим этапам Кубка мира и Олимпийским Играм.

– добавила биатлонистка.

Также Билосюк добавила, что сразу после спринтерской гонки отправилась на учебно-тренировочный сбор в Поклюке.