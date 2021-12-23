Выступление женской команды

Для украинских спортсменов последние официальные старты в календарном 2021 году. Основная сборная не будет соревноваться в Буковеле, поскольку продолжает подготовку к январским этапам и Олимпиаде-2022 на сборах за границей.

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В женском спринте должны были соперничать Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. Спортсменки были заявлены в стартовом составе на гонку, но не вышли на дистанцию. Причины пока неизвестны.

На чемпионате Украины впервые после декретного отпуска выступила Юлия Журавок. В последний раз биатлонистка выходила на старты в сезоне-2019/2020.

Юлии удалось сразу завоевать серебряную награду. Впереди нее только Надежда Белкина, опередившая Журавок на 22 секунды. Для нее это пятая победа в спринтерских гонках на чемпионатах Украины.

Третьей финишировала Анастасия Рассказова.

Результаты женского спринта в Буковеле

Надежда Белкина (Киевская область, 1+0) 20:30.29 Юлия Журавок (Сумская область, 0+0) +22.3 Анастасия Рассказова (Киевская область, 0+1) +30.7

Выступление мужской команды

Основная мужская команда также пропустит старты в Буковеле. Сборная сейчас находится на сборах в Италии.

Всего на спринт было заявлено 42 биатлониста – все спортсмены вышли на дистанцию.

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Золотую награду в спринтерской гонке завоевал Андрей Доценко. Роман Боровик проиграл 15 секунд своему конкуренту и занял второе место.

Третье место завоевал Андрей Орлик. До этого у него никогда не было наград в биатлоне. Экс-лыжник проиграл лидеру 22 секунды.

Результаты мужского спринта в Буковеле